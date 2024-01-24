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Ты ни за что не догадаешься, что за автомобиль скрывается под шкурой Aston Martin V12 Zagato

Вряд ли без подсказки вы сможете быстро назвать, что за автомобиль перед вами, пока не откроете дверь и не заглянете в салон.

Энтузиасты скрестили Aston Martin V12 Zagato и Chevrolet Corvette
© Carakoom

Снаружи он определённо напоминает Aston Martin, причём не обычный: задняя часть говорит нам о том, что он был вдохновлён великолепным V12 Zagato.

Если решётка радиатора и передние фары, вероятно, взяты у оригинального Aston Martin, то задние фонари и диффузор, хотя и напоминают Zagato, на самом деле происходят от Ferrari 458.

Неоригинальность происхождения этого псевдо-Zagato выдаёт не только лишняя пара дверей, но и шильдики спереди и сзади, как у Chevrolet Corvette. Именно они являются первой подсказкой к тому, что на самом деле за автомобиль перед нами.

Всё встаёт на свои места, когда автор видео открывает водительскую дверь: внутри мы видим салон от Chevrolet Malibu восьмого поколения.

Пользователи социальных сетей были не слишком благосклонны к этому проекту. Один из них прокомментировал, что оказывается «Chevrolet тоже можно испортить», а другой спросил, «кто выбросил грузовик денег, чтобы создать такую мерзость на колёсах».

Carakoom

Да, мерзость действительно довольно впечатляющая.

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