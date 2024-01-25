Таксисты будут составлять четырехсторонний акт о происшествии на транспорте

Минтранс разработал порядок оформления документов перевозчиками и агрегаторами такси при ДТП, документ опубликован на портале правовых актов. Сейчас он проходит этап оценки регулирующего воздействия.

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Изменения касаются правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным, железнодорожным и наземным электрическим транспортом, а также службами заказа легкового такси.

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Согласно законопроекту, документ о произошедшем событии на транспорте должен составляться перевозчиком или его представителем, например, службой заказа легкового такси. При этом акт необходимо оформлять в отношении каждого события, в результате которого в процессе поездки был причинен вред жизни, здоровью или имуществу пассажира.

В случае, когда документ о произошедшем событии оформляется транспортным предприятием, акт составляется в трех экземплярах, один из которых хранится у перевозчика, второй предоставляется потерпевшему лицу в течение пяти рабочих дней со дня обращения, а третий направляется страховщику, заключившему с компанией договор обязательного страхования.

При этом если документ составляется представителем агрегатора такси, количество актов становится больше.

"Документ о произошедшем событии, составленный службой заказа легкового такси, оформляется в четырех экземплярах, один из которых хранится у службы заказа легкового такси, второй предоставляется перевозчику в течение одного рабочего дня со дня наступления события на транспорте, третий предоставляется потерпевшему в течение пяти рабочих дней со дня его обращения к перевозчику или в службу заказа легкового такси, а четвертый направляется страховщику, заключившему договор обязательного страхования", - говорится в законопроекте.

В "Общественном совете по развитию такси" отмечают, что в июне прошлого года для такси был введен новый вид страхования - ОСГОП. Для его реализации Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития было поручено разработать нормативную правовую базу, необходимую для получения страхового возмещения по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика.