Десятки тысяч Kia Sportage и Carnival отзывают из-за опасных проблем с крышей
Владельцев более 40 тысяч Sportage и 60 тысяч Carnival приглашают в сервисные центры корейской марки в США, пишет Carscoops. На автомобилях обнаружился опасный дефект: из-за производственной ошибки у них могут открепиться молдинги на крыше прямо во время движения. Это может спровоцировать ДТП и навредить другим участникам движения.
Сообщается, что впервые о проблеме с крышей стало известно в сентябре 2023 года, однако из-за характера проблемы расследовать ее быстро не получилось. Автомобили теряли большую часть отделки крыши, и локализовать дефект долго не удавалось.
При этом от владельцев поступало много жалоб на ненадежные крепления молдингов. В результате компания провела тест, намеренно неправильно установив деталь: выяснилось, что в таком случае она может оторваться на скорости порядка 145 километров в час. Причиной дефекта оказалось вмешательство в фиксирующие зажимы с использованием чрезмерного количества герметика или же просто неправильная установка.
Касается ли это машин, которые успели произвести на калининградском «Автоторе» до остановки производства 2022 году, пока неизвестно.
До этого Kia отзывала почти 100 тысяч только Sportage из-за проблем с тормозами летом минувшего года. Их тоже выявили у кроссоверов пятого поколения.