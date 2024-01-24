Десятки тысяч Kia Sportage и Carnival отзывают из-за опасных проблем с крышей

Владельцев более 40 тысяч Sportage и 60 тысяч Carnival приглашают в сервисные центры корейской марки в США, пишет Carscoops. На автомобилях обнаружился опасный дефект: из-за производственной ошибки у них могут открепиться молдинги на крыше прямо во время движения. Это может спровоцировать ДТП и навредить другим участникам движения.

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Сообщается, что впервые о проблеме с крышей стало известно в сентябре 2023 года, однако из-за характера проблемы расследовать ее быстро не получилось. Автомобили теряли большую часть отделки крыши, и локализовать дефект долго не удавалось.

При этом от владельцев поступало много жалоб на ненадежные крепления молдингов. В результате компания провела тест, намеренно неправильно установив деталь: выяснилось, что в таком случае она может оторваться на скорости порядка 145 километров в час. Причиной дефекта оказалось вмешательство в фиксирующие зажимы с использованием чрезмерного количества герметика или же просто неправильная установка.

Касается ли это машин, которые успели произвести на калининградском «Автоторе» до остановки производства 2022 году, пока неизвестно.