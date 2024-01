Вероятно, Ferrari выпустит яхту

Компания Ferrari объявила о начале новой главы в своей истории. Причем судя по видеотизеру, анонс как-то связан с водой, а возможно, яхтой на подводных крыльях. По одной из версий, которая активно продвигается автомобильными изданиями, итальянцы готовятся к премьере брендированного судна: мол, пример Brabus, Lexus и Lamborgini оказался заразительным. По другой, всё намного проще — компания всего лишь станет партнером команды Luna Rossa Prada Pirelli в регате America’s Cup (Кубок Америки). Косвенным подтверждением этому может служить фраза «We are taking the race where we never have before» — мы будем участвовать в гонках там, где еще никогда не участвовали.