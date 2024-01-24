Вероятно, Ferrari выпустит яхту

Возможно, речь идет о катере или яхте на подводных крыльях. Однако по другой версии, итальянская марка всего лишь станет техническим партнером одной из команд регаты «Кубок Америки». Что на самом деле анонсирует фирма, мы узнаем совсем скоро.

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Компания Ferrari объявила о начале новой главы в своей истории. Причем судя по видеотизеру, анонс как-то связан с водой, а возможно, яхтой на подводных крыльях. По одной из версий, которая активно продвигается автомобильными изданиями, итальянцы готовятся к премьере брендированного судна: мол, пример Brabus, Lexus и Lamborgini оказался заразительным. По другой, всё намного проще — компания всего лишь станет партнером команды Luna Rossa Prada Pirelli в регате America’s Cup (Кубок Америки). Косвенным подтверждением этому может служить фраза «We are taking the race where we never have before» — мы будем участвовать в гонках там, где еще никогда не участвовали.

Если же речь действительно о яхте или катере, у Ferrari есть компетенции и в этом, плюс она поддерживает тесные отношения с верфью Riva. Фирмы сотрудничают больше тридцати лет и в начале 1990-х вместе выпустили скоростной катер Riva 32 Ferrari. В свое время он позиционировался как водный эквивалент Testarossa и в старых деньгах стоил 270 тысяч долларов (24 млн рублей по сегодняшнему курсу). На катер ставили два 400-сильных двигателя BPM 450 SC Vulcano V8, потому он мог разгоняться до 105 километров в час. По одним данным, тираж 32 Ferrari составил всего 37 экземпляров, по другим — 40.