Первые "живые" фотографии нового универсал BMW i5 Touring

Сразу несколько порталов поделились новостями о будущем универсале BMW i5 Touring, премьера которого состоится весной нынешнего года. Carscoops обнаружил в соцсетях фотографии электрокара без камуфляжа, а BMW Blog опубликовал шпионские снимки, сделанные во время дорожных испытаний машины. Сама же BMW выпустила на YouTube.com кроткий и не очень информативный видео-тизер.

Пятая серия BMW, которая ведет свою историю с начала 70-х годов прошлого века, перешагнула в восьмом поколение (G60) весной 2023 года. Тогда показали «заряженный» электрический седан i5 M60, а теперь, спустя год, на подходе универсал — как топливный 5-Series Touring, так и батарейный i5 Touring. Судя по тому, что баварская марка активно рекламирует именно «зеленую» версию новинки, ее нам и покажут весной.

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Интриги уже нет: дизайн полностью рассекречен усилиями шпионов. Универсал получил массивный бампер с имитацией диффузора, капот с рельефными выштамповками и заглушку на месте радиаторной решетки с элементами, имитирующими фирменные «ноздри», — все это мы уже видели у седана. Отличия же есть в области средних стоек, где появилась дополнительная оконная секция.

Интерьер тоже будет идентичный, с 12,3-дюймовой виртуальной панелью приборов и 14,9-дюймовым экраном мультимедийной системы, объединенными в единое цифровое табло.