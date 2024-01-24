Студенты «примерили» на себя профессию автоинспектора

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся вузов и колледжей посетили управление Госавтоинспекции Тульской области и узнали о различных направлениях деятельности по обеспечению безопасности на дорогах.

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В начале мероприятия студентам продемонстрировали видеоролик, отражающий работу каждого подразделения. Затем представители отделов управления рассказали о специфике своей деятельности и ее важности в профилактике дорожно-транспортного травматизма. «Десантников» познакомили с информационными базами учета ДТП, транспортных средств, водительских удостоверений и правонарушений.

Также со специальной системой, позволяющей отследить маршрут следования транспортного средства на примере автомобиля одного из участников.

Гостям рассказали об актуальных задачах, стоящих перед инспекторами ДПС и отметили, что важнейшими личностными качествами дорожного полицейского должны быть принципиальность, честность, справедливость и готовность в любой момент прийти на помощь.