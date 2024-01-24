Тульские студенты «примерили» на себя профессию автоинспектора
В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся вузов и колледжей посетили управление Госавтоинспекции Тульской области и узнали о различных направлениях деятельности по обеспечению безопасности на дорогах.
В начале мероприятия студентам продемонстрировали видеоролик, отражающий работу каждого подразделения. Затем представители отделов управления рассказали о специфике своей деятельности и ее важности в профилактике дорожно-транспортного травматизма. «Десантников» познакомили с информационными базами учета ДТП, транспортных средств, водительских удостоверений и правонарушений.
Также со специальной системой, позволяющей отследить маршрут следования транспортного средства на примере автомобиля одного из участников.
Гостям рассказали об актуальных задачах, стоящих перед инспекторами ДПС и отметили, что важнейшими личностными качествами дорожного полицейского должны быть принципиальность, честность, справедливость и готовность в любой момент прийти на помощь.
В конце мероприятия автоинспекторы показали участникам устройство патрульного автомобиля, где каждый смог увидеть его оснащение и сделать памятное фото. Также гости получили в подарок записную книжку для начинающего водителя.Молодые люди сошлись во мнении, что проведенное мероприятие стало для них не только интересным, но и полезным. Сегодня им удалось лучше понять специфику работы сотрудников Госавтоинспекции, тем самым повысив интерес к службе в органах внутренних дел.
Тульские студенты «примерили» на себя профессию автоинспектора