Автолюбители признались в опросе, что довольны машинами из Китая

Большинство россиян – 68% – заявили, что качество машин из Китая является высоким. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Открытие Авто» и ВТБ.

При этом 24% респондентов отмечают, что автомобили китайских брендов сильно отстают от машин, произведенных в западных странах, Японии и Корее. Исследование показало, что многие граждане в целом удовлетворены выбором китайских автомобилей.

Как сообщается, 38% указали на наличие выбора среди китайских машин. При этом они выступают за расширение китайского автопрома. Еще 35% отметили, что выбор является большим, поскольку в Россию поступает большое число авто сразу после премьеры.

27% опрошенных отметили, что выбор машин стоило бы увеличить в несколько раз. По их словам, на территорию РФ ввозят не все китайские машины. Доля тех, кто считает, что китайскому автопрому удалось переориентироваться на Россию, составила 63%.

Участие в исследовании приняли более 1500 россиян.