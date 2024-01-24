Почти 59 000 Range Rover и Range Rover Sport попали под отзыв

Jaguar Land Rover North America объявила о проведении отзыва 58 729 автомобилей моделей Range Rover и Range Rover Sport с годами выпуска с 2018 по 2022 из-за проблем с камерой заднего вида. Данный отзыв касается внедорожников британской марки, которые были оснащены системой Surround Camera System, пишет издание 32CARS.RU.

По информации, предоставленной Национальным управлением безопасности дорожного движения, из-за конструктивных недоработок в уплотнении корпуса камеры заднего вида могла попадать вода, что способно привести к неполадкам или полному отключению камеры. Это имело важное значение, поскольку отсутствие изображения с камеры заднего вида на экране информационно-развлекательной системы противоречило федеральным стандартам безопасности автотранспорта (Federal Motor Vehicle Safety Standard 111). Кроме того, такие проблемы повышали риск возникновения аварийных ситуаций и травм как для водителей, так и для пешеходов.