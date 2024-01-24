АвтоВАЗ готовит новую версию Lada Vesta

На АвтоВАЗе готовятся к производству новой передней панели для автомобилей семейства Lada Vesta. Технологию изготовления "мягкой" многослойной панели перевезли на завод в Тольятти из Ижевска, где до 2023 года и выпускалась "Веста".

Подробностей пока нет, кроме того, что старт производства намечен на март текущего года.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ начнет выпуск Vesta, Granta и Niva в новых цветах.

На первый квартал намечен запуск производства Lada Vesta с силовым агрегатом 1.8 Evo, состоящим из 122-сильного двигателя объёмом 1.8 литра и вариатора китайского производства, а также с системой ESC производства НПП "Итэлма".

Далее ожидаются следующие новинки: Lada Vesta с ESP (середина года), бензиновый Lada Largus (май), электроуниверсал Lada Largus (май), бизнес-седан Lada Aura (сентябрь), Lada Niva Legend Sport (конец года).