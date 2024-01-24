АвтоВАЗ готовит новую версию Lada Vesta
На АвтоВАЗе готовятся к производству новой передней панели для автомобилей семейства Lada Vesta. Технологию изготовления "мягкой" многослойной панели перевезли на завод в Тольятти из Ижевска, где до 2023 года и выпускалась "Веста".
Подробностей пока нет, кроме того, что старт производства намечен на март текущего года.
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ начнет выпуск Vesta, Granta и Niva в новых цветах.
На первый квартал намечен запуск производства Lada Vesta с силовым агрегатом 1.8 Evo, состоящим из 122-сильного двигателя объёмом 1.8 литра и вариатора китайского производства, а также с системой ESC производства НПП "Итэлма".
Далее ожидаются следующие новинки: Lada Vesta с ESP (середина года), бензиновый Lada Largus (май), электроуниверсал Lada Largus (май), бизнес-седан Lada Aura (сентябрь), Lada Niva Legend Sport (конец года).
Кроме того, президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал появление нового бренда. Известно лишь, что под новой маркой будут выпускать лицензионные автомобили (сегменты C/D). Собирать их будут на заводе в Санкт-Петербурге.