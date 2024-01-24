Автомобили Morgan отзовут из-за проблем с тормозной системой

В 2023 году компания Morgan Motor Company восстановила свое присутствие на американском рынке, представив модель Super 3, которая пришла на замену 3-Wheeler. Однако во второй половине этого года пришлось провести отзыв 62 автомобилей из-за несоответствия корпусов педалей тормоза техническим спецификациям. Эти детали были поставлены сторонним поставщиком, ADV Brightware Manufacturing Limited из Ковентри, пишет издание SPEEDME.RU.

Кроме того, были выявлены недостатки в сварных швах, которые могли вызвать неисправности в гидравлическом уплотнении и привести к заклиниванию тормозов. ADV Brightware Manufacturing Limited признала свои ошибки и примет меры по устранению дефектов.