АвтоВАЗ представит предсерийную версию универсала Lada Vesta Sport

Компания «АвтоВАЗ» намерена представить линейку своих спортивных автомобилей. Это будет сделано в ходе фестиваля «Жигулевская миля», который стартует 7 февраля, передает Quto.ru.

Как отмечается, производитель продемонстрирует предсерийный экземпляр универсала Lada Vesta Sport.

Также подчеркивается, что в этом году впервые соревнования пройдут на берегу Куйбышевского водохранилища. Дистанция «Жигулевской мили» составит 1433 метра (она равна длине конвейера АвтоВАЗа). Кроме того, сообщается, что там будет и вторая трасса длиной 1642 метра (такова глубина озера «Байкал»).

Участницей гонки станет и машина Granta Sport, говорится в публикации. Также подчеркивается, что машина Vesta Sport должна оказаться гораздо мощнее 118-сильной Vesta Sportline.