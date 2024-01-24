АвтоВАЗ представит предсерийную версию универсала Lada Vesta Sport
Компания «АвтоВАЗ» намерена представить линейку своих спортивных автомобилей. Это будет сделано в ходе фестиваля «Жигулевская миля», который стартует 7 февраля, передает Quto.ru.
Как отмечается, производитель продемонстрирует предсерийный экземпляр универсала Lada Vesta Sport.
Также подчеркивается, что в этом году впервые соревнования пройдут на берегу Куйбышевского водохранилища. Дистанция «Жигулевской мили» составит 1433 метра (она равна длине конвейера АвтоВАЗа). Кроме того, сообщается, что там будет и вторая трасса длиной 1642 метра (такова глубина озера «Байкал»).
Участницей гонки станет и машина Granta Sport, говорится в публикации. Также подчеркивается, что машина Vesta Sport должна оказаться гораздо мощнее 118-сильной Vesta Sportline.
Ранее инсайдерский паблик Avtograd News сообщил, что на предприятии АвтоВАЗа в Тольятти была собрана первая пробная Lada Niva Travel. Она получила мультимедийную систему EnjoY Pro с сервисами «Яндекс Авто» и поддержку Apple CarPlay и Android Auto.