В Toyota считают, что электрокары не смогут занять больше трети рынка

Мировые продажи чисто электрических машин никогда не превысят 30 процентов, считает председатель и бывший генеральный директор Toyota Акио Тойода. По его словам, независимо от того, насколько прогрессируют электромобили с аккумуляторами, две трети рынка все равно останутся за машинами на других источниках энергии — гибридами и автомобилями на водороде.

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Поэтому Toyota выбрала иметь в своем арсенале широкую линейку многопрофильных продуктов, подчеркнул Тойода, который также является внуком основателя компании. Выбор силовой установки будет за клиентами и рынком, а не за нормативами и политиками, добавил он.

Он также сказал, что порядка одного миллиарда жителей планеты не имеют доступа к электричеству, и только BEV (Battery Electric Vehicle, или машины с электрическими силовыми установками на аккумуляторных источниках питания) не смогут стать транспортом для всех. По оценке Международного энергетического агентства, это число заметно меньше — около 760 миллионов (из них 600 млн — это население африканского континента к югу от пустыни Сахара).

В качестве еще одного аргумента Тойода отметил, что миссия Toyota — не переход на электрокары, а сокращение выбросов CO₂. Эта цель может быть достигнута разными способами. Производство электрокаров также выбрасывает больше углекислого газа, чем производство машин с ДВС, добавил Тойода.