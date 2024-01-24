Альтернативой Tesla Cybertruck станет JAC Hunter EV

На предстоящем Пекинском автосалоне в апреле будет представлен электрический пикап JAC Hunter модельного года 2024, что является важным этапом в развитии рынка электрических грузовиков в Китае. Ранее компания работала над производством электромобилей Nio по контракту, и теперь она использует свой опыт для создания новой модели грузовиков.

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Hunter EV имеет дорожный просвет в 205 мм и удлиненную грузовую платформу в 1,81 метра, что делает акцент на практичности и позиционирует его как оптимальный выбор для тех, кто использует автомобиль в работе и в повседневной жизни. Одной из ключевых особенностей новой модели является двойная силовая установка. В большинстве китайских электрических пикапов используется только задний привод, однако Hunter EV будет иметь полноприводную систему. Несмотря на впечатляющий запас хода в 500 км, потенциальные покупатели в холодных регионах выразили опасения относительно производительности при полной загрузке или при низких температурах, что, вероятно, станет важным фактором привлечения клиентов.

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Дизайн передней части Hunter EV был немного изменен перед предстоящим дебютом в Пекине. Теперь автомобиль имеет закрытую решетку радиатора и уникальные элементы, такие как плавные поворотники и сегментированные фары, что делает его более привлекательным визуально. С габаритами 5,62 метра в длину, 1,97 метра в ширину и 1,92 метра в высоту, а также дополнительной 1,81-метровой грузовой платформой, Hunter EV обладает внушительной грузоподъемностью. Сварная рама с дорожным просветом в 205 мм обеспечивает адаптацию к различным дорожным условиям.

Интерьер автомобиля черпает вдохновение из Запретного города, с горизонтальной и вертикальной симметричной Т-образной структурой, создающей ощущение простора во время вождения. Применение гладких материалов, матовых декоративных панелей серого цвета и лакового покрытия вентиляционных отверстий делает автомобиль более изысканным по сравнению с обычными пикапами. Модель также оснащена 7-дюймовым ЖК-экраном приборной панели с двумя пользовательскими интерфейсами — Eastern Dragon и Arctic Blue Light, пишет издание SPEEDME.RU.