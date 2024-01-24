Власти Германии обвинили BMW в занижении данных о выбросах автомобилей
Федеральное автотранспортное ведомство Германии подозревает BMW в незаконных методах занижения данных о вредных выбросах автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.
«Есть подозрение, что BMW манипулировала показателями выбросов, используя незаконные методы», - говорится в статье.
В качестве примера приведен тест кроссовера BMW X3. Так, при работающем двигателе и выключенной климатической системе вредные выбросы в атмосферу ниже, чем при включенной. Отмечается, что BMW пользовалась этим методом для того, чтобы повлиять на результаты теста. В Германии в отношении BMW начались проверки.
Компания Volkswagen Group признала в 2015 году, что для обмана тестов на выбросы вредных веществ использовала нелегальное программное обеспечение.
До этого стало известно, что Volkswagen может выпустить новую модель внедорожника.