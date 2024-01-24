Российские автосалоны начали выдавать кроссоверы Haima 8S

Первый автомобиль был продан в столице Республики Хакасия - городе Абакан.

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Кроссовер Haima 8S построен на переднеприводной платформе, габариты следующие: 4565х1850х1682 мм, колесная база - 2700 мм. Таким образом, новинка оказалась между популярными в России Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro.

Силовой агрегат представлен 195-сильной турбочетверкой в паре с 6-ступенчатой АКПП. Такое сочетание обеспечит машине разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды. Минимальный клиренс автомобиля составляет 160 мм. Привод - исключительно передний.

Цена кроссовера в базовой комплектации Deluxe на данный момент составляет 3 200 000 рублей, в топовой Flagship - 3 000 000 рублей.