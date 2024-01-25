Hyundai решил ускорить программу электрификации автомобилей

У корейского производителя уже имеется более 10 электрифицированных моделей. По официальным заявкам, не смотря на понижение спроса, их количество будет увеличиваться.

© Car.ru

Как заявил представитель компании Олабаси Бойл, корейская компания не сильно переживает по поводу падения спроса на свои электрокары, а движется вперед к достижению своих целей, главная из которых электрификация. По его словам, большинство автопроизводителей смотрят в будущее и тоже сосредоточены в данном направлении, а компания Hyundai не хочет упускать шанс остаться в лидерах.

На данный момент автопроизводитель выпускает более 10 электрифицированных машин, среди них три полноценных электромобиля с аккумуляторной батареей, четыре гибридные модели, два подключаемых гибрида и несколько мягких гибридов. Самые инновационные и популярные из них это Ioniq 5 и Ioniq 6.

Для поднятия спроса этих автомобилей компанией было принято решение сделать на них большие скидки. Кроме этого, для стимуляции продаж электрокаров были предложены программы лизинга, при которых в некоторых странах перед покупкой клиент может проехать на автомобиле пробные 1000 км. Так же Hyundai готова компенсировать владельцу электрокаров своей марки стоимость установки зарядного устройства около дома.

Однако это еще не все. Hyundai прилагает не малые усилия для ликвидации проблем в зарядке автомобилей. Как было заявлено производителем, скорость быстрой зарядки их автомобилей составляет всего 20 минут, а начиная с декабря 2024 года автомобили Hyundai перейдут на новый стандарт зарядных устройств и смогут заряжаться от ЗУ Tesla Supercharger.