Прокуратура Москвы просит суд признать запрещенными видео автоблогера Гаджиева

Прокуратура Москвы потребовала признать запрещенными к распространению на территории России видеороликов опасной езды автоблогера Гаджи Гаджиева, которые были опубликованы пользователями на видеохостинге в интернете. Ведомство направило в суд соответствующее административное исковое заявление, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

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«Установлено, что владелец каналов размещает на видеохостинге видеоролики, пропагандирующие опасное вождение, публично демонстрирующие нарушения Правил дорожного движения РФ, фактически призывая многочисленных подписчиков делать также», — сказано в заявлении ведомства.

В нем говорится, что видео сопровождаются поощрительными комментариями, а нарушения административного законодательства не пресекаются участниками роликов.

Как отметили в прокуратуре, на каналах были размещены видео грубых нарушений не только на территории Москвы, но и в других городах РФ.