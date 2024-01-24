Появились первые фотографии кроссовера Alfa Romeo Milano

Он станет первой полностью электрической моделью марки и вдобавок похвастает лучшей управляемостью в классе. Технически Milano унифицирован с Jeep Avenger и Fiat 600. А его доводкой занимались инженеры, участвовавшие в разработке экстремального седана Giulia GTA. Премьера новинки запланирована на 10 апреля.

© Alfa Romeo

Компания Alfa Romeo опубликовала фотографии с испытательного полигона в Балокко, где сейчас проходят заключительные тесты нового кроссовера Milano. Это будет первая полностью электрическая модель итальянцев, построенная на общей платформе с Jeep Avenger и Fiat 600. Субкомпакт дебютирует 10 апреля. Собирать Milano будут на заводе Stellantis в Польше, на одной линии с родственными «Джипами» и «Фиатами».

Alfa Romeo

Подробностей о кроссовере пока нет. Зато Alfa Romeo с гордостью сообщает, что перед разработчиками стоит задача добиться лучшей в классе управляемости. Драйверский характер машине прививает команда мечты — инженеры, которые в свое время работали над спорткарами 4C, 8C, Giulia и Stelvio Quadrifoglio, а также Giulia GTA. Например, Доменико Баньяско оттачивал ездовые качества самой экстремальной «Джулии», а Стефано Середа участвовал в разработке заднеприводной «тележки» Giorgio.

Alfa Romeo