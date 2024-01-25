На российских автотрассах появятся мобильные АЗС

Мобильные заправки и комплексные зоны отдыха могут появиться на российских автодорогах. С таким предложением выступил Минтранс РФ, опубликовав соответствующий документ на портале проектов нормативных правовых актов. Помимо очевидных удобств для автомобилистов, нововведение поможет быстрее вводить в эксплуатацию автомагистрали, а также будет создавать благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса.

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"Появление мобильных заправок можно только приветствовать, поскольку они превращают дорогу в адаптивную среду обитания, благоприятную для автовладельцев, - отмечает автоэксперт Егор Васильев. - Кроме того, темпы строительства дорог в России сейчас достаточно велики, а вот создание инфраструктуры занимает чуть больше времени. В результате возникают ситуации, когда на большом протяжении современной скоростной магистрали может не оказаться заправок. Поэтому появление таких передвижных комплексов на дорогах само собой существенно улучшит ситуацию".

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Он добавил, что такие передвижные АЗС будут особенно актуальны в случае возникновения погодных аномалий или массовых ДТП. Например таких, с которыми автовладельцам пришлось недавно столкнуться на трассах М-12 "Восток" и М-11 "Нева".

Данная инициатива также будет создавать благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса. Дело в том, что право организации услуг, оказываемых передвижными АЗС, одинаково предоставляется как юридическим, так и физическим лицам.

"Земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, в том числе в составе многофункциональных зон дорожного сервиса, для установки и эксплуатации рекламных конструкций, могут предоставляться гражданам или юридическим лицам для размещения таких объектов", - говорится в законопроекте.