Стало известно о планах Tesla выпустить новый электромобиль
Компания Tesla планирует выпустить новый электромобиль в июне 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, рабочее название автомобиля — Redwood. Источники Reuters описывали его как компактный кроссовер для массового рынка.
«Глава Tesla Илон Маск уже давно разжигает интерес поклонников и инвесторов к доступным электромобилям и беспилотным роботакси, которые, как ожидается, будут производиться на более дешевых платформах следующего поколения. Эти модели, в том числе машина начального уровня стоимостью 25 тысяч долларов, позволят ему конкурировать с более дешевыми версиями с бензиновым двигателем и растущим числом недорогих транспортных средств, таких как те, которые производятся китайской компанией BYD», — говорится в тексте.
Отмечается, что в планах компании выпуск порядка десяти тысяч электромобилей нового поколения в неделю.