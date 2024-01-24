«Глава Tesla Илон Маск уже давно разжигает интерес поклонников и инвесторов к доступным электромобилям и беспилотным роботакси, которые, как ожидается, будут производиться на более дешевых платформах следующего поколения. Эти модели, в том числе машина начального уровня стоимостью 25 тысяч долларов, позволят ему конкурировать с более дешевыми версиями с бензиновым двигателем и растущим числом недорогих транспортных средств, таких как те, которые производятся китайской компанией BYD», — говорится в тексте.