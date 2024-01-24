За лесовозной техникой в России будут следить из космоса

Лесовозная и лесопожарная техника в Архангельской и Ульяновской областях России протестирует на себе пилотное подключение к спутниковой системе навигации транспорта «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что такое подключение позволит усилить контроль за вырубкой и продажей леса. При этом система «ЭРА-ГЛОНАСС» может работать даже вне зоны сети — специальная технология позволяет навигационной системе автоматически сохранять всю необходимую информацию, которая может хранится в государственной базе данных сроком до трех лет.

Подробностями инициативы поделились в Рослесхозе. Как заявили в ведомстве, полученные с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» данные будут интегрироваться с федеральной информационной системой лесного комплекса. При этом на двух областях Рослесхоз останавливаться не собирается — с 1 января 2025 года ведомство собирается запретить любую лесопожарную и лесозаготовительную технику в России, которая не оснащена средствами навигационного контроля.

«У крупного и среднего бизнеса Архангельской области эта система стоит уже на большинстве техники. Навигация нужна бизнесу, чтобы снизить издержки - контролировать время доставки, место расположения водителей. Это позволяет избежать как воровства леса, так и слива топлива "налево"», — рассказал представитель одной из лесопромышленных компаний Поморья Андрей Попов.