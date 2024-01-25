Фотопост: самые интересные пикапы среди новинок

Пикапы остаются весьма популярными не только в США, но и на других рынках. Нередко самыми яркими премьерами оказываются именно представители этого сегмента: достаточно вспомнить хотя бы Tesla Cybertruck. Новые грузовички появляются регулярно, причём это не только модели легендарных производителей, но и творения малоизвестных стартапов. В нашей подборке представлены недавние новинки от знаменитых и начинающих компаний из Соединённых Штатов, Японии и даже Вьетнама. Почти все автомобили оснащены традиционными двигателями внутреннего сгорания: в этом классе списывать топливные машины со счетов пока рано.