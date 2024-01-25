На фоне СВО на Украине вдвое выросли продажи Porsche, Mercedes и BMW

Продажи новых легковых автомобилей на Украине выросли в 2023 году на 61% по сравнению с 2022 годом, свидетельствуют данные отраслевой ассоциации "Укравтопром", которые проанализировала "Газета.Ru".

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За 12 месяцев украинцы приобрели 61 тыс. новых легковых автомобилей. Лидером рынка в стране стали машины Toyota, которые разошлись тиражом в 10,2 тыс. По сравнению с 2022 годом объем их продаж вырос на 47%. На втором месте оказался французский Renault с результатом 5,8 тыс. машин (на 46% больше, чем годом ранее). На третьем – немецкий Volkswagen: за год на Украине реализовано 5,6 тыс. автомобилей этой марки, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В десятку наиболее продаваемых также вошли Skoda, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz, Suzuki, Mazda и Nissan. При этом, по данным "Укравтопрома", наиболее популярным на украинском рынке автомобилем стал Renault Duster.

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Богатые украинцы снова скупают иномарки В сравнении с массовыми европейскими и корейскими брендами продажи автомобилей премиум-марок на Украине в 2023 году восстанавливались значительно интенсивнее. Продажи автомобилей BMW в сравнении с показателями 2022 года увеличились на 139% (до 4,1 тыс. автомобилей), показатели Porsche выросли вдвое (до 690 экземпляров), Lexus – в 2,5 раза (до 1,9 тыс. машин). Марка Audi прибавила 77% (продано 1,4 тыс. машин), а Mercedes-Benz в плюсе на 52% (реализовано 2,5 тыс. машин). Какое место украинский рынок занимает в Европе По данным украинской информационно-аналитической группы Auto-Consulting, по итогам 2023 года Украина поднялась на три пункта в рейтинге стран Европы по объемам продаж новых машин и расположилась на 23-м месте, между Финляндией и Хорватией.

Лидирующие позиции среди европейских стран занимают Германия (2,8 млн автомобилей за год), Великобритания (1,9 млн машин) и Франция (1,8 млн машин). В авангарде европейских автомобильных рынков Украина находилась в 2008 году, когда она занимала седьмую позицию, напомнила Auto-Consulting. Какие новинки есть на украинском рынке В 2023 году украинский рынок пополнился значительным числом новинок от ведущих мировых автоконцернов. В частности, осенью там начались продажи гибридного Lexus RX 450h, электрического седана BMW i5, нового поколения кроссовера Mitsubishi Outlander, компактных кроссоверов Peugeot 2008 и Honda ZR-V, построенного на той же платформе, что и седан Civic.

Также на украинском рынке появились новое поколение Volkswagen Touareg и кроссовер Mazda CX-90, внедорожники Jeep Grand Cherokee, Wrangler и кроссовер Compass. На 2024 год запланирован старт продаж гибридной версии кроссовера Hyundai Cona, обновленной Mazda CX-5, весной в автосалонах Hyundai должны появиться обновленные седаны Sonata и Elantra. Активно осваивают местный рынок и китайские автокомпании. Так, в январе 2024 года выход на украинский рынок запланировал китайский бренд Changan.

Он предложит местным покупателям новейший пикап Hunter ???(представлен в 2022 году в Китае под названием Lantuozhe)???, сообщила Auto-Consulting. Уже предлагается украинским покупателям китайский пикап Foton Tunland c мотором 2.0 мощностью 163 л.с., 8-ступенчатым автоматом ZF и полным приводом. В официальных дилерских центрах Porsche ожидается появление четырех новых моделей, включая следующее поколение Panamera. Концерн BMW предложит Mini Cooper и Countryman, а также новое купе BMW 4 Series. Осенью на украинском рынке должны появиться Skoda Kodiaq и Superb нового поколения.

Почему растут продажи Восстановление украинского авторынка в 2023 году объясняется возвращением домой части граждан, уехавших из страны весной 2022-го после начала российской специальной военной операции, однако нынешние показатели продаж далеки от нормальных, отмечают эксперты.

"При том населении, которое есть в стране, 60 тыс. машин на всю Украину – капля в море. Максимальный объем авторынка Украины достигал 700 тыс. автомобилей, это было до 2014 года", - пояснил "Газете.Ru" основатель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев.

Рост продаж новых машин в 2023 году эксперт объяснил возвращением в конце 2022 года части людей, ранее выехавших из страны, а также оптимизмом, который в 2023 году наблюдался в украинском обществе.

"На Украине не так много представительств автопроизводителей, но могу предположить, что импортеры, которые продают Mercedes-Benz и BMW, чувствуют себя прекрасно. Автомобили Mercedes-Benz привозят самые свежие, самые последние, самые крутые, и они не застаиваются", - заявил "Газете.Ru" главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

В такие периоды, как сейчас, продажи дорогих и сверхдорогих автомобилей растут, на Украине немало структур и людей, которым удалось заработать, добавил он.