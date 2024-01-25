Двухдверные Jeep Wrangler получили 35-дюймовые шины с завода

Они входят в состав пакета Xtreme 35 Tire, который также включает заводской лифт-комплект подвески, особые настройки амортизаторов и увеличенное передаточное отношение главной передачи. Стоит Xtreme 35 Tire Package 4500 долларов, но на Wrangler Rubicon X за 62 295 (5,5 млн р.) пакет будет стоять по умолчанию.

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Пакет Xtreme Recon с 35-дюймовыми шинами начали предлагать для двухдверных Jeep Wrangler Rubicon и Willys. Теперь он называется Xtreme 35 Tire, но идёт с тем же наполнением: 17-дюймовые диски, шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, заводской «лифт» подвески на 1,5 дюйма (38 мм), «уникальные» настройки амортизаторов, передаточное отношение главной передачи 4,56:1 и усиленные петли распашной двери багажника. На Wrangler Rubicon X с турбомотором 2.0 пакет является стандартным. Остальным он обойдется в 4495 долларов (391 тыс. р.).

Установка 35-дюймовых колес влияет на геометрические параметры автомобиля и, соответственно, проходимость. Увеличиваются углы въезда (47,2°), съезда (40,4°), рампы (32,4°), дорожный просвет (320 мм) и глубина преодолеваемого брода (864 мм). Заказать Jeep Wrangler Rubicon с пакетом Xtreme 35 Tire можно уже сейчас, «Виллисы» станут доступны до конца квартала. Производство и тех и других на заводе Toledo Assembly Plant в штате Огайо стартует в марте.