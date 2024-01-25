Стала известна официальная цена на новый кроссовер Jetour T2 в России

Новый китайской кроссовер Jetour T2 будет предлагаться на российском рынке по цене от 3,76 млн рублей. Об этом сообщаетTelegram-канал «Клуб владельцев Jetour».

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Отмечается, что модель можно будет купить в двух комплектациях: базовой Voyage и топовой Expedition.

Длина модели составляет 4785 мм при колесной базе 2800 мм. Объем багажного отделения при сложенных сидениях второго ряда — 1494 л.

В салоне внедорожника установлен 15-дюймовый экран мультимедиа-системы, машину оснастили системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем и функцией автоматической парковки. Интерьер внедорожника будет выполнен в трех цветах: черном с красными элементами, зеленом с оранжевыми элементами и коричневом.