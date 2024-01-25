Toyota Century составит конкуренцию Rolls Royce и Bentley

В 1989 году компания Toyota организовала свой люксовый бренд Lexus, а в 2016 она полностью выкупила Daihatsu. И вот недавно у Toyota появился новый бренд – Century.

© Car.ru

Как заявили представители компании, в последнее время владельцы автомобилей с личным водителем стремятся проводить время в дороге максимально эффективно, например, проводя онлайн конференцию или подписывая какие-нибудь документы. Именно поэтому было решено представить японскую альтернативу Rolls -Royce Cullinan и Bentley Bentayga. На одной из выставок был представлен роскошный гибридный внедорожник с подключаемой гибридной трансмиссией под брендом Century.

Видео дня

Разработкой автомобиля занимался Ёсиказу Танака – главный инженер компании, работающий в Toyota с 1987 года. Куратором разработки был Тацуида Сонода, на его счету разработка более 30 моделей компании. По их словам, они не планировали создавать внедорожник. Все внимание было сосредоточено на пассажире.

Как и у большинства подобных автомобилей, особое внимание было уделено интерьеру. Двери автомобиля способны открываться под углом в 75 градусов, так же пассажирская дверь может быть выполнена в виде купе. Под дверьми находятся выдвижная ступень на электроприводе и специальные рукоятки на задней стойке для удобства входа в салон.

Сиденья автомобиля оснащены подогревом и массажем. Кроме того, пассажирам задних мест будут доступны дисплеи в 11.6 дюйма, холодильник, система управления освещения салона, а также большой панорамный люк.

Габариты автомобиля составляют 5205 мм. в длину, 1990 мм. в ширину и 1805 мм. в высоту. А колесная база автомобиля составляет 2950 мм. Century подключаемый гибрид с ДВС V6 в 3.5 литра. По словам Toyota, мощность автомобиля составляет 406 л.с., а запас хода на электротяге достигает 70 км. Это, конечно, не высокий показатель, но технологии не стоят на месте.

Данный автомобиль пока что будет производиться для рынка Японии на заводе Tahara и в ограниченных количествах – не более 30 штук за месяц. Заявленная стартовая цена автомобиля 25 миллионов йен (около 15 миллионов рублей)