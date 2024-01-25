$88.28+0.3696.17+0.34
Войти в почту

Новый бренд от Toyota «Century» будет более роскошным, чем Lexus, и составит конкуренцию Rolls Royce и Bentley

В 1989 году компания Toyota организовала свой люксовый бренд Lexus, а в 2016 она полностью выкупила Daihatsu. И вот недавно у Toyota появился новый бренд – Century.

Toyota Century составит конкуренцию Rolls Royce и Bentley
© Car.ru

Как заявили представители компании, в последнее время владельцы автомобилей с личным водителем стремятся проводить время в дороге максимально эффективно, например, проводя онлайн конференцию или подписывая какие-нибудь документы. Именно поэтому было решено представить японскую альтернативу Rolls -Royce Cullinan и Bentley Bentayga. На одной из выставок был представлен роскошный гибридный внедорожник с подключаемой гибридной трансмиссией под брендом Century.

Видео дня

Разработкой автомобиля занимался Ёсиказу Танака – главный инженер компании, работающий в Toyota с 1987 года. Куратором разработки был Тацуида Сонода, на его счету разработка более 30 моделей компании. По их словам, они не планировали создавать внедорожник. Все внимание было сосредоточено на пассажире.

Как и у большинства подобных автомобилей, особое внимание было уделено интерьеру. Двери автомобиля способны открываться под углом в 75 градусов, так же пассажирская дверь может быть выполнена в виде купе. Под дверьми находятся выдвижная ступень на электроприводе и специальные рукоятки на задней стойке для удобства входа в салон.

Сиденья автомобиля оснащены подогревом и массажем. Кроме того, пассажирам задних мест будут доступны дисплеи в 11.6 дюйма, холодильник, система управления освещения салона, а также большой панорамный люк.

Габариты автомобиля составляют 5205 мм. в длину, 1990 мм. в ширину и 1805 мм. в высоту. А колесная база автомобиля составляет 2950 мм. Century подключаемый гибрид с ДВС V6 в 3.5 литра. По словам Toyota, мощность автомобиля составляет 406 л.с., а запас хода на электротяге достигает 70 км. Это, конечно, не высокий показатель, но технологии не стоят на месте.

Данный автомобиль пока что будет производиться для рынка Японии на заводе Tahara и в ограниченных количествах – не более 30 штук за месяц. Заявленная стартовая цена автомобиля 25 миллионов йен (около 15 миллионов рублей)

На автомобиле нет ни одной эмблемы Toyota, вместо них установлены оригинальные эмблемы с фениксом. Когда во время премьеры у Акио Тойоды спросили почему на люксовом автомобиле нет маркировки Lexus, он ответил, что данный автомобиль лучше, чем Lexus. Century теперь будет брендом повышенной роскоши.

Автоновости
Toyota Century
Bentley Bentayga
Lexus
Bentley
Daihatsu
Toyota
Акио Тойода
Toyota Motors