Dongfeng готовит электричку 007 EV с ламбо-дверьми и мощностью 536 л.с.

Dongfeng открыл предзаказ на свою новинку – электромобиль под названием eπ 007. Объявленная начальная цена на автомобиль 159 тысяч юаней или 1.9 млн рублей. А первые покупатели получат бонус в 10 000 юаней на покупку дополнительных опций.

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Eπ 007 является стильным четырехдверным электрокаром в стиле фастбек с аэродинамическим дизайном и низким показателем лобового сопротивления. Передняя часть автомобиля по дизайну схожа по шаблону с другими китайскими электрокарами: установлены тонкие габаритные огни, а блок основных фар расположен на бампере.

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К другим примечательностям автомобиля можно отнести скрываемые дверные ручки, тонкую монолитную заднюю фару и выдвижной спойлер. У покупателей в Китае так же есть возможность установить на автомобиль двери-ножницы, как у легендарного Lamborghini. Они доступны как элемент пакета дополнений для мощных версий – 620 Pro и 540 Max.

Габариты автомобиля составляют 4880 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1460 мм в высоту. Колесная база Dongfeng eπ 007 EV составляет 2915 мм. Опираясь на цену автомобиля, можно предположить, что он полностью лишен удобств. Однако это не так. В центральной панели установлен дисплей мультимедиа системы с диагональю 15.6 дюймов. Перед водителем расположен 8.8-дюймовый выдвигаемый дисплей, как у McLaren 720S.

Кроме того, производитель оснастил передние сиденья автомобиля 8-ми точечным массажем, мощной системой освещения салона и премиальной звуковой системой с 20-ю элементами. Так же автомобиль может быть оборудован функцией FaceID для открывания замков. Помимо всего у автомобиля может быть установлено более 38 датчиков, с помощью которых автомобиль получит функции парковки с памятью, дистанционной парковки, а также передовую систему помощи водителю.

Eπ 007 будет доступен в обычном варианте и с увеличенным запасом хода. Базовая модель 53-Pro BEV оснащается аккумулятором в 56.8 кВтч и задним приводом. Как заявлено производителем, запас хода автомобиля составит 530 км. Разгон до 100 км/ч занимает 6.8 секунд. У модели 620 Pro установлен более емкий аккумулятор, разгон до сотни занимает 5.8 секунд, а запас хода составляет 620 км. А самой производительной является 540 Max. При емкости батареи 70,26 кВтч его мощность составляет 536 л.с. Данная версия eπ 007 способна разогнаться до сотни за 3.9 секунды, а запаса хода хватает на 540 км.