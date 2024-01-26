В России в продаже замечены новые Skoda Octavia стоимостью 2.75 млн рублей

На рынок России вернулся Skoda Octavia. Автомобили поставляются из КНР и оцениваются в 2.75 млн рублей.

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Автомобили Skoda Octavia реализуются на рынке России только под заказ. Такая услуга предлагается клиентам в дилерских центрах в Волгограде, Екатеринбурге и Перми. Сообщается, что заказать можно автомобиль в комплектации Luxury, стоимостью 2 745 000 рублей. Лифтбеки в такой версии имеют светодиодную оптику, кожаную отделку салона и комплект подушек безопасности - фронтальных и боковых.

Для Skoda Octavia в версии Luxury также предусматриваются шторки безопасности, система экстренного реагирования “ЭРА-ГЛОНАСС". В салоне установлен климат-контроль, функционирующий на 2 зоны, проекция на лобовое стекло. По центру передней панели размещен дисплей мультимедийного комплекса, который поддерживает подключение через Apple CarPlay и Android Auto.

За безопасность эксплуатации отвечают камеры с обзором на 360 градусов, система бесключевого доступа. Крышка багажного отделения оснащена электроприводом.

Лифтбеки, которые уже есть в наличии в дилерских центрах, оцениваются в 2 900 000 рублей. Известно, что такие предложения есть в автоцентре в Омске. Максимальная стоимость лифтбека составляет 4 319 000 рублей. Такая стоимость устанавливается в автосалоне из Минеральных Вод. Такая же модель предлагается в Тюмени, Липецке и Краснодаре.

Все автомобили, которые есть в продаже в России, имеют одну техническую часть. За движение лифтбеков отвечает тензиновый турбированный мотор, рабочий объем которого равен 1.4 литра, а производительность - 150 л.с. В связке с ним функционирует 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG и система переднего привода.