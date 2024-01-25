«Мы рассчитываем, что предзаказов [будет] значительно больше, чем десятки тысяч, может, даже сотни. Но мы здесь будем очень аккуратно что-то обещать, потому что есть определенные производственные ограничения, поэтому мы в первую очередь будем выполнять те предзаказы, которые уже набрали — 36 тыс.», — сказал Кияшко.