В России подорожали новые Toyota Highlander

В дилерских автоцентрах России предлагается несколько десятков новых Toyota Highlander. С наступлением 2024 года данная модель заметно прибавила в цене.

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В 2023 году на рынке России новые Toyota Highlander предлагались по цене 5 000 000 рублей. Сейчас начальная стоимость составляет 6 400 000 рублей. Почти все автомобили поступают в дилерские центры по схеме параллельного импорта из Китая.

Самые доступные паркетники можно найти в автосалонах в Челябинске. Там стоимость начинается от 6 400 000 рублей. В качестве силового агрегата для кроссовера используется 2-литровый мотор, производительность которого составляет 248 л.с. В связке с ним функционирует 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полноприводная система. Для привода автомобилей используются индивидуальные муфты подключения задних колес.

Toyota Highlander в аналогичной комплектации можно найти у дилеров в Тамбове, Брянске и Новосибирске. Там стоимость находится в пределах 6 500 000 – 6 600 000 рублей. В автосалоне в Липецке японский автомобиль оценивается в 6 800 000 рублей. Покупателям также предлагается автомобиль, оснащенный гибридной силовой установкой мощностью 177 л.с.

Максимальный ценник в данном сегменте установлен для машин, которые оснащены гибридной установкой на 248 л.с.. Она основана на бензиновом моторе, рабочий объем которого равен 2.5 литра. В паре с ним функционируют электрические двигатели и никель-металлгибридная аккумуляторная батарея.