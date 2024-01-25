АвтоВАЗ выпустит Lada Aura для такси

Компания АвтоВАЗ планирует к выпуску упрощённую версию удлинённой Lada Vesta, которая стала отдельной моделью Aura.

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"Версия для такси планируется, детальную комплектацию пока обсуждать рановато", - цитирует портал "Лада.Онлайн" пресс-службу АвтоВАЗа.

Можно предположить, что упрощенная Aura для такси лишится отделки под премиум, как вариант - натуральную кожу заменят испытанной на массовых "Ладах"экокожей, также из комплектации могут убрать дорогую аудиосистему и задний выдвижной подлокотник. Впрочем, допускаем, что такси Aura может выпускаться в нескольких комплектациях, чтобы закрыть потребности агрегаторов для разных тарифов.

Lada Aura кроме топового оснащения отличается от обычной Vesta длиной колёсной базы, которая увеличена на 250 мм, что позволяет с комфортом разместиться задним пассажирам даже очень высокого роста.

VIP-версия "Весты" оснащена силовым агрегатом 1.8 Evo, состоящего из 122-сильного двигателя ВАЗ-21179 объёмом 1.8 литра и китайского вариатора. Как едет эта связка, "РГ" писала ранее.