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Geely не стала откладывать старт продаж нового Atlas в России

Компания Geely сообщила о старте российских продаж нового Atlas, который предлагается с одним силовым агрегатом и в трёх комплектациях.

Компания Geely сообщила о старте российских продаж нового Atlas
© Российская газета

В Россию привезли модель, которая в КНР продаётся под именем Bouye L. Таким образом, новинка крупнее предшественника на 126 мм в длину (4670 мм) и имеет увеличенную на 107 мм (до 2770 мм) колёсную базу.

Под капотом - 200-сильная турбочетвёрка объёмом 2,0 литра, агрегатированная 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Система полного привода не предусмотрена ни в одной из комплектаций.

О составе каждой из комплектаций, "РГ" рассказывала ранее. Цена на Geely Atlas составляет 3 195 000 - 3 495 000 рублей (без учета спецпредложений). Выдавать автомобили клиентам начнут 1 февраля.

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