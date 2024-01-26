Компания Geely сообщила о старте российских продаж нового Atlas, который предлагается с одним силовым агрегатом и в трёх комплектациях.

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В Россию привезли модель, которая в КНР продаётся под именем Bouye L. Таким образом, новинка крупнее предшественника на 126 мм в длину (4670 мм) и имеет увеличенную на 107 мм (до 2770 мм) колёсную базу.

Под капотом - 200-сильная турбочетвёрка объёмом 2,0 литра, агрегатированная 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Система полного привода не предусмотрена ни в одной из комплектаций.