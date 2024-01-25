«Вперед, чтобы двигаться вперед; назад, чтобы вернуться». Это был простой, но уместный рекламный слоган, который в своё время использовал голландский производитель легковых автомобилей DAF.

С 1959 до середины 1970-х годов вся продукция DAF отличалась использованием инновационной бесступенчатой автоматической коробки передач (CVT) с ременным приводом, известной как Variomatic.

Хотя все автомобили DAF были маленькими, медленными и маломощными, модели были способны двигаться назад так же быстро, как и вперед! Другими словами, производительность DAF Variomatic при движении задним ходом была точно такой же, как и при движении вперед, позволяя автомобилям двигаться с максимальной скоростью до 130 км/ч в любом направлении!

Carakoom

Это был лишь вопрос времени, когда голландцы решили бы устроить гонки задним ходом на потрёпанных и нелюбимых старых DAF, которые в то время были дешевыми и в большом количестве.

На низких скоростях движение задним ходом на бывших в употреблении DAF оказалось довольно простым делом. Однако все становилось значительно сложнее с ростом скорости. Все это выглядело довольно сумасшедшим: для обзора дороги гонщики использовали зеркала заднего вида или оборачивались через плечо, при этом за управление всё ещё отвечали передние колёса автомобиля, которые теперь находились сзади.

Первоначально гонка проходила на голландской трассе Зандворт, но результатом стал полный хаос из-за присущей машинам нестабильности и ограниченного обзора: аварии происходили даже на небольших скоростях.