АвтоВАЗ до конца января соберет 25 штук Lada Vesta с вариатором и двигателем 1,8

Компания приготовила новую переднюю панель для своего флагмана и сейчас налаживает ее производство, пишет «Российская газета». Это будет «мягкая» многослойная панель, технологию изготовления которой перенесли в Тольятти из Ижевска, где раньше выпускались Lada Vesta.

Производство Lada Vesta с «мягкой» передней панелью начнется на тольяттинской площадке в марте 2024 года. Других подробностей о ней пока нет.

Однако это будет не единственным новшеством для Весты в ближайшем будущем. В этом году АвтоВАЗ добавит в гамму Vesta, Granta и Niva несколько кузовных оттенков — например коричневый «Кориандр» и синий.

А в первом квартале нынешнего года на конвейер должны встать Vesta с 1,8-литровым двигателем Evo мощностью 122 лошадиные силы и китайским вариатором. По данным инсайдеров, производство флагмана с таким силовым агрегатом уже началось: первыми его получили седаны в топ-версии Techno. До конца января соберут партию из 25 машин.