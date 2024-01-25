В Европе отменят запрет на двигатели внутреннего сгорания в ближайшее время

В июне в Европе пройдут выборы в Европейский парламент. Партии, которые будут участвовать в выборах, уже работают над своими программами, и стало известно, что крупнейшая партия Европы (Европейская народная партия, ЕНП) хочет отложить введение запрета на двигатели внутреннего сгорания.

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«Мы отвергаем политику запретов, такую как запрет на двигатели внутреннего сгорания, и пересмотрим ее как можно скорее», – говорится в манифесте ЕНП.

ЕНП во главе с немецким политиком Йенсом Гизеке, который представлял партию в дискуссиях о стандартах выбросов CO2 для транспортных средств, раскритиковала «идеологию запрета». Гизеке давно выступает против решения о поэтапном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, предсказывая «эффект Гаваны», когда европейцы будут десятилетиями ездить на старых автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, как в кубинской столице.

Внимание всех привлекло заявление, что закон о запрете надо пересмотреть «как можно скорее». То есть, крупнейшая партия хочет пересмотреть уже одобренный закон.