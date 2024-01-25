В России за год стало на 500 дилерских центров больше

На середину января 2024 года в стране числится 3653 официальных дилерских центра по продаже легковых автомобилей, подсчитал «Автостат». Таким образом, за год их стало на 489 больше. Закрылось за этот срок их тоже немало: было расторгнуто 959 контрактов. Но открытых оказалось больше — 1448. Большинство их них продают машины китайских брендов, часть — российских.

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В минувшем году в России появились новые автобренды из Китая, которые с нуля открывали свои дилерские сети. Лидирует среди них Jaecoo, который открыл 158 автосалонов. Второе место занял Jetour с 145 точками продаж, третье — Kaiyi со 105. Далее следуют BAIC (92 автосалона), Livan (80), Tank (41), SMW (32) и Hongqi (19). Всего за год в стране появилось 19 новых марок из КНР.

Также нарастили количество центров и ранее присутствовавшие на рынке китайские производители. У JAC появилось 52 новых шоурума, у Changan — 51, у Omoda — 49, у Geely — 42, у Voyah — 37, у FAW — 27, у Haval —25, у Exeed — 18.

Из российских марок наиболее активно увеличивал число ДЦ «Москвич». У него их стало больше на 71. На втором месте оказался Evolute (15), а у Lada прибавилось только четыре новых точки продаж.