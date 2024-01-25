Запуск автомобильного завода в Кыргызстане отложили из-за плохой погоды

Как сообщает Gazeta.uz, завод по производству почти двух десятков моделей Chevrolet, Daewoo и Isuzu должен был заработать в начале этого года, однако его запуск в очередной раз отложили. По словам министра экономики и коммерции Кыргызстана Данияра Амангельдиева, помешали погодные условия. Новые сроки запуска производства машин — конец первого полугодия.

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Производственную площадку «Алтын Тулпар Унаа Курулуш» в Чуйской области начали строить весной прошлого года. Завод возводится совместными усилиями узбекистанской UzAuto Motors и местных компаний «ДТ Техник» и «Нур», а инвестиции в проект составляют 50 миллионов долларов. Уже известно, что с конвейера будут сходить 19 моделей трех марок, Chevrolet, Daewoo и Isuzu — как легковые автомобили, так и коммерческая техника. На первом этапе объемы выпуска составят 10 тысяч машин, а в течение следующих шести лет завод выйдет на проектную мощность в 30 тысяч штук.

Между тем UzAuto Motors ранее договорилась с китайской BYD о строительстве завода в Узбекистане по выпуску «автомобилей новой энергии» (New Energy Vehicles, или NEV) — то есть электрокаров и гибридов. Производство организовали на базе Jizzakh Auto в Джизакской области, а первыми моделями, «прописавшимися» в Узбекистане, стали седан BYD Chazor (он же Destroyer 05) и кроссовер Song Plus. Планируется выпускать по 50 тысяч машин в год.