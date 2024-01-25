Депутаты Госдумы не стали запрещать частные дорожные камеры

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, который предлагал полностью запретить комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, не принадлежащие государству. Как сообщает «Коммерсант», парламентарии в целом положительно оценили идею, однако сочли, что инициатива «недостаточно обоснована».

Речь шла об устройствах, которые арендуются у частных компаний и используются в рамках концессионных соглашений. Один из авторов законопроекта — депутат Ярослав Нилов — отмечал, что владельцы подобных камер заинтересованы в сборе как можно большего количества штрафов, поскольку получают от этого финансовую выгоду в виде доли оплаченных штрафов. Из-за этого они нередко идут на разные методы «увеличения доходности», в том числе устанавливают их неправильно.

«Комплексы должны принадлежать только государству или муниципальным структурам, частники не должны заниматься этим. Массовое издевательство над автомобилистами надо заканчивать», — говорил Нилов.

Документ предлагал не только ограничить использование любых частных комплексов фиксации нарушений, но и определить их «функциональные свойства», а также прописать жесткие требования к установке. Последним должно было бы заняться правительство.