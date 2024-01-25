В прошлом году угонщики выбирали белые машины

В прошлом году 21% похищенных автомобилей - белого цвета. На такие машины пришлась самая высокая доля. Второе место заняли серые автомобили - 15,7%. На угоны чёрных, которые всегда пользовались популярностью, приходится 10,5%. Но самыми нелюбимыми у злоумышленников стали красные, оранжевые, коричневые и зелёные модели. С ними зафиксированы единичные инциденты, следует из статистики страховой компании "Согласие".

© Российская газета

Самый дорогой угон произошел в Москве: у автовладелицы похитили Toyota RAV4, который был припаркован во дворе дома. Страховое возмещение составило более 4,2 миллионов рублей.

Помимо столицы, хищения автомобилей также зафиксированы в Подмосковье, Ярославской области, Екатеринбурге, Пензе, Самаре, Сургуте, Иркутской области и в некоторых других регионах.

При этом эксперты компании отмечают снижение общего числа угонов в 2023 году по сравнению с 2022 годом более чем в 2 раза.