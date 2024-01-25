Владельцы Honda HR-V столкнулись с проблемой саморазрушения стекол

В США владельцы кроссоверов Honda HR-V 2023 года выпуска столкнулись с необычной проблемой – самопроизвольным разрушением заднего стекла.

До сих пор этот дефект не привёл к официальному отзыву транспортных средств или началу официального расследования со стороны Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA). Но количество жалоб от владельцев модели Honda HR-V уже исчисляется сотнями.

Honda объявила о планах провести добровольную программу исправления дефекта для затронутых автомобилей. Компания указывает, что самопроизвольное разрушение задних стекол вызвано ошибкой в процессе производства. На данный момент Honda прилагает усилия для обеспечения необходимыми запасными деталями и планирует начать замену стекол в апреле или мае этого года.

Исследование, проведённое самой Honda, выявило, что при сборке некоторых моделей HR-V 2023 года использовался герметик для фиксации заднего стекла, который мог контактировать с элементами обогревателя. Это приводило к возникновению горячих точек и последующему ослаблению стекла.