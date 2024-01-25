Дом на колесах Newmar King Aire за $1,6 млн: что внутри

Портал Авто Mail.ru рассказал о самом экстравагантном автомобиле Newmar — King Aire 2024 года выпуска. Он позиционирует себя как дом на колесах.

© Newmar King Aire

Отмечается, что стоимость такой передвижной жилой модели составляет 1,6 млн долларов. Он может стать для владельца роскошным убежищем в любых условиях, говорится в публикации. В основу автобуса легло шасси Spartan K3 Tag Axle, которое создано специально для домов на колесах. На него установили стальную сетку Star Foundation, говорится в статье.

Подчеркивается, что подвеска Newmar King Aire может легко справиться с любыми неожиданностями, которые встречаются на дороге. Также сообщается, что в стандартную комплектацию вошли многие опции. Среди них - отслеживание полосы движения, распознавание знаков и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, у руля есть подогрев.

Newmarcorp.com

Портал обращает внимание на салон гиганта. В нем представлены мебель из клена, кварцевые столешницы, модульные кресла и спальные места, а также потрясающий потолок. В спальне есть холодильник, а в современной ванной комнате «царит атмосфера спа-салона», говорится в статье.

«В стандартную комплектацию входят также телевизор, бесчисленные отсеки и шкафчики для вещей. Здесь можно хранить инструменты, посуду и все необходимое для жизни на открытом воздухе», - уточнил портал.

Newmarcorp.com

Newmarcorp.com