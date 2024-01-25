Geely поделилась планами о скором выпуске люксового минивэна

Ещё в 2013 году Geely купила компанию LEVC - наследницу фирм Mann & Overton, Carbodies, Manganese Bronze и LTI, выпускавших кэбы для британских таксистов. В линейке LEVC есть собственно кэбы TX различных версий, а также электровэн VN5. Теперь анонсирован роскошный LEVC L380.

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Литера L в названии, по словам старшего вице-президента Geely Яна Сюэляна, который опубликовал официальные изображения новинки, указывает на три качества: Large (большой), Luxury (роскошь), Link (подключенный). Цифровой индекс отсылает к Airbus 380 - самому большому широкофюзеляжному лайнеру.

Технические характеристики пока не обнародованы, но можно рассчитывать действительно на огромный салон. Заявлено, что L380 будет выпускаться в 8-местной версии, а также с салоном всего на три человека - видимо, водитель и два пассажира.

Ян Сюэлян сообщил, что у автомобиля нулевой уровень выбросов, поэтому LEVC L380 - электрокар.

Важно отметить, что Geely планирует делокализовать бренд LEVC и сделать его глобальным, то есть вывести на другие рынки.