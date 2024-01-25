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И без того редкий Mitsuoka Buddy на базе Toyota RAV4 получил лимитированную спецверсию

Новое исполнение отличилось лишь декором. Цены уже объявлены, но особые машины придется подождать.

Редкий Mitsuoka Buddy на базе Toyota RAV4 получил лимитированную спецверсию
© Колеса.ру

Первый и до сих пор единственный в своей истории кроссовер с именем Buddy небольшая японская фирма Mitsuoka представила в 2020 году. Напомним, компания славится мелкосерийными моделями с дизайном «под ретро», сделанными на базе машин глобальных брендов. Вот и Mitsuoka Buddy – это не что иное, как Toyota RAV4 актуального поколения с обликом, вдохновленным американскими внедорожниками из 1980-х.

Колеса.ру

«Приятель» (так переводится buddy с английского) оказался суперуспешным, за SUV выстроилась очередь, из-за чего Mitsuoka пришлось увеличить производственный план модели со 150 до 300 единиц в год. Всего же на данный момент продано около 1100 кроссоверов. Паркетник уже слегка модернизировали пару раз, а теперь у него появилась лимитированная спецверсия MJ Style: тираж ограничен лишь 20 экземплярами, из них 15 машин – с передним приводом, остальные – с полным.

От стандартного кросса новое исполнение отличилось декором. Кузов Mitsuoka Buddy MJ Style может быть только черным, при этом передние стойки и сама крыша окрашены в красный цвет. В нижней части задних дверей – особые наклейки. В салоне тоже есть красные вставки – на дверных панелях и обивке кресел.

Mitsuoka Buddy MJ Style предложен чисто в бензиновой версии, тогда как обычный кроссовер еще доступен в виде гибрида: разумеется, вся техника от исходного Toyota RAV4. «Традиционные» Buddy и Buddy MJ Style имеют атмосферник 2.0 (171 л.с.) и вариатор. Установка гибридного паркетника базируется на моторе 2.5, совокупная отдача переднеприводного варианта – 218 л.с., полноприводного с отдельным электромотором на задней оси – 222 л.с.

Цена Buddy MJ Style стартует с отметки 6 780 000 йен, что эквивалентно примерно 4 041 000 рублей по текущему курсу. Стандартный Buddy стоит от 5 278 900 йен (3 146 000 рублей). Ну а Toyota RAV4 на родине стоит от 2 938 000 йен (1 751 000 рублей).

В Японии заказы на спецверсию кросса Mitsuoka начнут принимать с 26 января, однако в производство новая комплектация отправится лишь в конце года.

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