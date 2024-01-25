Smart тестирует электрический минивэн: шпионские фотографии
Пока новинка фигурирует под кодовым обозначением HY11. Как сообщает CarNewsChina, модель представляет собой нечто среднее между минивэном и кроссовером, и отличается от двух других автомобилей марки, Smart #1 и Smart #3, передней подвеской на двойных поперечных рычагах. Портал публикует серию свежих шпионских фотографий, на которых, помимо конструкции подвески, можно рассмотреть и оформление салона.
О минивэне HY11 известно, что он построен на платформе SEA от Geely Group, у него 800-вольтовая архитектура и «полуавтопилот» Smart Pilot Assist 3.0. Судя по фотографиям, электромобиль получился довольно крупным, с короткими свесами и сравнительно небольшим дорожным просветом. Есть рейлинги на крыше и спойлер на корме, а также выдвижные дверные ручки.
В салоне можно заметить большой прямоугольный экран, смещенный в сторону пассажира, цифровую панель приборов, центральный подлокотник с парой подстаканников и рычаг переключения передач, вынесенный на рулевую колонку. По всей видимости, опционально для минивэна предложат проекционный дисплей.
Пока же линейка Smart представлена двумя моделями, кроссовером #1 и кросс-купе #3. Оба они электрические и производятся в Китае. В ближайшие три года гамма Smart разрастется до шести или даже семи электромобилей.