На Женевский автосалон привезли всего 29 автомобильных брендов

Завтра начнет работать автосалон в Женеве – он станет самым провальным.

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Женевский автосалон официально откроется 26 февраля 2024 года, а сегодня был объявлен официальный список участников.Их всего 29 (!), и вы не найдете среди участников знакомых и знаменитых брендов.

Точнее, найдете, но их всего четыре: BYD, Dacia, Renault и Isuzu (но только коммерческие автомобили).

Женевский автосалон возобновил работу спустя 5 лет после отмены в начале эпидемии коронавируса. И он намного меньше, чем любой другой автосалон в Женеве прошлых лет.