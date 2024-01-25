Россия стала вторым крупнейшим рынком сбыта авто после Китая для Great Wall

Great Wall раскрыл крупнейший для себя рынок за пределами Китая. Это Россия
Китайский автогигант Great Wall Motor (GWM) поделился производственными результатами за прошедший год. Оказалось, что вторым по величине рынком после домашнего для него стала Россия. В РФ за год было продано 138 462 машины марок Haval, Tank, GWM и Ora. Доля концерна выросла за год на 7,7 — до 12,3 процента.
Глобальные продажи GWM в минувшем году составили 1 230 704 автомобиля, что на 15,3 процента больше, чем в 2022-м. Большая часть машин была реализована в самом Китае — 914 686 штук. Еще 316 018 отправились за рубеж.
Наиболее успешен на рынках бренд Haval, автомобили которого разошлись в количестве 715 188 штук. Второе место занимает Great Wall с 202 330 проданными единицами, третье — Tank со 162 539. Еще 108 518 реализовала Ora, 41 602 — Wey и 527 автомобилей — другие подконтрольные GWM марки.
На Россию пришлось 44 процента зарубежных продаж GWM, или 138 462 единицы. Из них 100 тысяч были собраны на заводе в Тульской области. Haval купили 118 826 россиян, что увеличило рыночную долю марки до 10,5 процента. Бестселлером остался кроссовер Jolion, на котором остановили выбор 58 229 человек — более чем втрое больше, чем в 2022 году.
На этой неделе в России сфотографировали сразу шесть новых моделей Haval, Wey и Tank. На территории тульского завода заметили как модели, которые ждут в 2024 году, так и не анонсированные — например минивэн Wey Alpine.