Яндекс поможет заказать эвакуатор
Портал Quto обратил внимание на появление в сервисе «Яндекс.Заправки» опции заказа эвакуатора.
Для того, чтобы заказать эвакуатор, необходимо ввести некоторые данные. Так, нужно указать место, откуда забирать автомобиль, и точку, куда требуется его доставить.
В программе будет отображено, когда прибудет автомобиль. На выбор есть четыре тарифа, а именно «Эконом», «Сдвижная», «Манипулятор» и «Быстрый».
«Как правило, «Быстрый» оказывается дороже «Эконома», но дешевле «Сдвижной». При этом «Манипулятор» стоит больше других», - говорится в публикации.
Услуга появится у всех пользователей обновленной версии приложения «Заправки».
Ранее сообщалось о расширении с 22 января в Москве зоны платной парковки. Таким образом власти города рассчитывают разгрузить улицы, сократить число нарушений правил дорожного движения.