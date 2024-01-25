Яндекс поможет заказать эвакуатор

Портал Quto обратил внимание на появление в сервисе «Яндекс.Заправки» опции заказа эвакуатора.

Для того, чтобы заказать эвакуатор, необходимо ввести некоторые данные. Так, нужно указать место, откуда забирать автомобиль, и точку, куда требуется его доставить.

В программе будет отображено, когда прибудет автомобиль. На выбор есть четыре тарифа, а именно «Эконом», «Сдвижная», «Манипулятор» и «Быстрый».

«Как правило, «Быстрый» оказывается дороже «Эконома», но дешевле «Сдвижной». При этом «Манипулятор» стоит больше других», - говорится в публикации.

Услуга появится у всех пользователей обновленной версии приложения «Заправки».