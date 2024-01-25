Владельцы стали чаще жаловаться на качество грузовиков КамАЗ К5

Владельцы стали чаще жаловаться на грузовики КамАЗ К5. Как сообщает «Вести КамАЗа», число рекламаций выросло на 34,9% из расчета на 100 единиц, эксплуатируемых свыше трех месяцев.

Отмечается, что с одной стороны, объем жалоб вырос вслед за резким ростом объемов продаж. Тем не менее недовольны грузовиками и штатные дефектологи — инспекционный контроль показал, что жаловаться стали на 21,4% больше. В частности, увеличилось число несистемных, но значительных дефектов, что вызвано слабой подготовкой привлеченных работников. Упал и коэффициент производственной дисциплины — до 0,847 при базовом уровне в 0,93.

В публикации отмечается, что еще одним слабым звеном производства К5 остается качество комплектующих — оно все еще недостаточно стабильно. При этом аналитики оценивают контакты подразделений между собой ниже должного уровня, как и вовлеченность сотрудников в решение задачи по повышению качества продукта.