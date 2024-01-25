Воры самым варварским способом украли передние фары у Porsche Taycan

О лёгкости кражи передних фар автомобилей Porsche не знает лишь младенец, но в компании сделали работу над ошибками и изменили конструкцию. Но воров это не остановило: новый случай, произошедший в Дюссельдорфе, Германия, является одним из самых жестоких, которые мы когда-либо видели. Воры вытащили фары из Porsche Taycan Cross Turismo, вскрыв передние крылья, словно консервную банку.

Представьте себе, что вы обнаруживаете свой Porsche утром в таком состоянии перед тем, как отправиться на работу. Передние крылья разрезаны по продольной линии, чтобы можно было отогнуть половины и добраться до передних фар.

Интересно, что ничего, кроме фар воры не забрали. Даже легкосплавные диски остались нетронутыми, хотя они были бы более лёгкой мишенью. И всё же, фары стоят дороже: каждая такая обойдётся в США в 4390 долларов, что соответствует 8780 долларам за пару или почти 780 тысяч рублей по текущему обменному курсу.

Carakoom

Интересно, что некоторые автопроизводители, например, BMW, делают практически невозможным замену фар между разными автомобилями, кодируя их по VIN-коду оригинального автомобиля. Мы не знаем, есть ли у Porsche аналогичная политика, но опытный хакер, вероятно, сможет обойти блокировку безопасности, прежде чем выставлять украденные вещи на eBay.

Что касается теперь «ослепшего» Porsche Taycan Cross Turismo, то мы надеемся, что страховая компания покроет расходы на ремонт и доставит электромобиль обратно владельцу в кратчайшие сроки.

Кстати, в 2012 году в Амстердаме произошел всплеск краж фар Porsche, хотя голландские воры действовали гораздо мягче. Тогда полиция подозревала, что ксеноновые лампы использовались в качестве ламп для выращивания марихуаны.