За тонировку стекол стали штрафовать без замеров

Верховный суд утвердил решение нижестоящих судов наказать водителя якобы за то, что у него была тонировка на передних стеклах. Однако этот факт подтверждается только словами инспектора Дорожно-патрульной службы. Замеров светопропускаемости стекла не проводилось.

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Напомним, что наносить тонировку на стекла, которая не предусмотрена заводом-изготовителем, запрещено. Есть технический регламент, в соответствии с которым светопропускаемость передних боковых и лобового стекла должна быть не менее 70 процентов.

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Если эта светопропускаемость ниже, то существует ответственность по части 3.1 статьи Кодекса об административных правонарушениях статьи 12.5. Штраф - 500 рублей. Однако в этом случае требуется доказать светопропускаемость стекол. Делается это с помощью специального прибора. Но в данном деле инспектор не стал обращать внимание на подобные мелочи. Он увидел, что на стеклах наклеена пленка. Зачем замерять светопропускаемость, если в соответствии с перечнем неисправностей - а это приложение к правилам - нанесение любых покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя, нарушение? А поэтому постановление со штрафом в 500 рублей будьте добры получить. Правда, штраф был вынесен не за тонировку - по части 3.1 статьи 12.5 КоАП, а по части 1 этой статьи.

Водитель пошел в суд. Но все суды, включая Верховный, подтвердили правильность вывода инспектора. Запрещено наносить покрытия на передние стекла - и все тут.

Но ни один из судов, включая Верховный, не исследовал то, насколько пленка, нанесенная на эти стекла, ограничивала видимость для водителя. Как пояснил адвокат Сергей Радько, в данном случае довольно странное решение. Кто доказал, что пленка на стеклах ограничивала видимость? Требования по тонировке прописаны в Техническом регламенте таможенного союза и закреплены в правилах дорожного движения. Однако без оценки светопропускаемости стекол выявить факт, что наклеенная пленка ограничивает видимость, нельзя. Поэтому спорным становится утверждение суда, что автовладелец нарушил правила. Ведь, по сути, это не доказано.

Как сообщил эксперт рабочей группы при Аналитическом центре правительства России по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, в новом перечне неисправностей этот пункт сохранился под номером 4.2. Так что суды могут использовать это положение и в дальнейшем, если не остановить это дело.

Вопрос только в том, как его остановить? Водителей снова начинают привлекать к ответственности только из-за того, что "нет основания не доверять инспектору".